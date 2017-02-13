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Cezaevi firarisi iki çocuğunu daha bıraktı

Şanlıurfa'da yaklaşık 28 saattir ailesini otomobilde silahla rehin alan firari hükümlü, çocuklarından ikisini daha serbest bıraktı.

13.02.2017 - 01:47
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Cezaevi firarisi iki çocuğunu daha bıraktı

Güvenlik önlemlerinin alındığı Direkli Mahallesi'ndeki olay yerinde polisin, şüpheli Osman Binici'yi ikna çabaları sürüyor. Dün geceden beri müzakereci polis ve emniyet müdür yardımcılarının ikna çalışmalarına rağmen şüpheli Binici, teslim olmaya yanaşmadı.

EŞİNİ REHİT TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Eşi ve çocuklarını silahla öldürmekle tehdit eden şüpheli, polislerden kendisini tutuklamamaları talebinde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda şüpheli, yaklaşık 28 saatin ardından çocukları Enes ve Gökmen'i de serbest bıraktı. Serbest bırakılan çocuklar ambulansla götürüldü. Şüpheli, eşini rehin tutmaya ise devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede ambulanslar hazır bekletiliyor.

KİMLİK KONTROLÜ SIRASINDA REHİN ALMIŞTI

Şüpheli Osman Binici, Direkli Mahallesi'nde dün gece saatlerinde polisin kimlik kontrolü sırasında eşi ve çocuklarını silahla rehin almış, bir süre sonra yaşları küçük çocukları İbrahim ve Nurşah'ı kardeşine teslim etmişti.

Şüphelinin işlediği cinayet nedeniyle kaldığı ve 6 ay önce izinli çıktığı cezaevine dönmemesi üzerine arandığı belirtilmişti. Tahliyesine 2 yıl kalan şüphelinin daha önce adliye binasında eşini rehin aldığı iddia edilmişti.

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