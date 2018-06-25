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Cezaevi firarisi kafede yakalandı

Kahramanmaraş’ta cezaevi firarisi kafede gözaltına alındı.

İHA | 25.06.2018 - 18:41..
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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, konut dokunuzmazlığını ihlal, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 23 suç dosyasından 2014 yılından beri cezaevi firarisi olarak aranan kişiyi adım adım takip ederek izine ulaştı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Türkoğlu Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirlenen Bayram E.'yi (30) şehir merkezinde Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda bir kafede gözaltına aldı.

Cezaevi firarisi kafede yakalandı

Polislere kendisini farklı isimle tanıtan şüphelinin üzerinden kimlik çıkmadı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Bayram E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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