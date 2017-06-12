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Cezaevi firarisi polise ateş açtı

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, cezaevi firarisi Aydın Çetin, polisin 'dur' ihtarına kısa namlulu av tüfeğiyle ateş açarak karşılık verdi.

12.06.2017 - 12:03
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Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uşak E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 1993'te işlediği bir cinayetten dolayı cezasını çekerken geçen 31 Mayıs'ta firar eden Aydın Çetin'in kentte olduğunu belirledi. Aydın Çetin'in E-96 Karayolu Sart Mahallesi'nde elektrikli bisikletiyle ilerlediğini tespit eden polis, firariyi takibe aldı.

Cezaevi firarisi polise ateş açtı

Polis, Aydın Çetin'i Caferbey Mahallesi yakınlarında durdurmak istedi. Ancak ikazı dinlemeyen Aydın Çetin, elektrikli bisikletini bırakarak tarla içinde kaçmaya çalıştı. Üstüne yanında taşıdığı kısa namlulu tek kırma av tüfeğini ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, sivil polis ekibinin otomobiline isabet etti. Polis, izini kaybettirmeye çalışan Aydın Çetin'i yakalamak için bölgeyi ablukaya aldı. Karanlıktan yararlanarak kaçan Çetin, bir yolcu otobüsünde kıskıvrak yakalandı. Aydın Çetin'in Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Cezaevi firarisi polise ateş açtı

Cezaevi firarisi polise ateş açtı

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