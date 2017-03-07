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Cezaevi firarisi sevgililer gözaltına alındı

İstanbul'da sokakta yalnız gezen kadınlara motosikletle yaklaşıp silah tehdidiyle gasp eden sevgililer barındıkları adreste yakaladı.

07.03.2017 - 15:49
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Beşiktaş, Fatih ve Bakırköy’de sokakta yalnız dolaşan 7 kadın, farklı gün ve saatlerde motosikletli 2 kişi tarafından silahla tehdit edilerek gasp edildi.

Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, arka arkaya yaşanan seri olaylara ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Cezaevi firarisi sevgililer gözaltına alındı

FİRARİ SEVGİLİLER YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Fatih'te bir adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, cezaevi firarisi oldukları ortaya çıkan 2 şüpheliyi barındıkları adreste yakaladı.

Sözkonusu adrese yapılan baskında firari şüpheliler ile 1 çalıntı motosiklet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cezaevi firarisi sevgililer gözaltına alındı

7 SİLAHLI GASP OLAYINA KARIŞTILAR

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilerde, Düzce Açık Cezaevi'nde 12 yıldır hükümlü bulunan Emrah D. (30) ile Kocaeli Açık Cezaevi'nde uyuşturucu ve gasp suçlarından 1 yıldır tutuklu olan Nagehan K.'nin (25), ortak arkadaşları aracılığı ile mektupla tanışarak sevgili oldukları, 17 Ocak tarihinde de organize şekilde hapishaneden firar ettikleri tespit edildi.

Cezaevi firarisi sevgililer gözaltına alındı

İki zanlının, cezaevlerinden kaçtıktan sonra İstanbul'da bir araya geldikleri ve bir motosiklet mağazasından çaldıkları motosiklet ile 7 silahlı gasp olayına karıştıkları belirlendi.

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