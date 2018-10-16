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Cezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozdu

Adana'da, cezaevi firarisi Ahmet Bedircan, polislerden kurtulmak için, arkadaşlarına ölüm ilanını paylaştırdı, cenaze töreni düzenletti. Babası tüm yaşananların yalan olduğunu anlayıp polise başvurdu.

DHA | 16.10.2018 - 10:39..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Bedircan 'kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar etti.

Tekrar cezevine girmek istemeyen Bedircan, yakın arkadaşlarına sosyal medya hesaplarından kafası, kolu ve göğsünün sargı beziyle sarılmış fotoğrafını paylaştırdı.

ÖLÜM PAYLAŞIMI YAPTIRDI

Fotoğrafta ölü taklidi yapan Bedircan'ın arkadaşları ise 'Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhun şad olsun' diyerek yorum yazdı.

Cezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozdu

BABA TAZİYE EVİNE GELDİ

Fotoğrafın sosyal meydayda hızla yayılması üzerine, Balıkesir'de bulunan baba Cesim Bedircan oğlunun gerçekten öldüğünü sanıp Adana'ya geldi. Oğlunun cenazesinin kalktığı taziye evine gelen baba, tüm yaşananların yalan olduğunu anlayıp polise başvurdu.

Karakolda ifade veren baba, "Oğlumun öldüğünü duyunca Adana'ya geldim. Mevlidin yapılacağı adrese gittim. Adreste hiç kimseyi bulamadım, oğlumdan 6 gündür haber alamıyorum." diyerek kayıp başvurusunda bulundu.

Cezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozdu

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Bunun üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalanmamak için öldü haberleri yayan Ahmet Bedircan'ı yakalamak için harekete geçti. Bedircan'ın gidebileceği yerlerde beklemeye başlayan ekipler, firari hükümlüyü, Gülbahçesi Mahallesi'nde sahte kimlikle yakaladı.

Cezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozdu

Polislere, aranan kişinin kendisi olmadığını söyleyen Bedircan'ı ise polis kayıtlarındaki parmak izi ele verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Ahmet Bedircan, cezaevine konuldu.

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