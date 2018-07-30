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Cezaevi firarisinin yakalanma anı

İstanbul'da kendisini yakalamaya çalışan polis memurunu, üzerine sürdüğü otomobille yaralayan firari, lüks rezidansta yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

DHA | 30.07.2018 - 16:30..
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2017 Şubat ayında Bağcılar Kaymakamlığı önünde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin dur ihtarına uymayıp gaza basan zanlı aracı polis memuru M.B.'nin üzerine sürdü.

Polis memuru yaralanırken, sürücü kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis zanlının Hakan Ö. olduğunu tespit etti. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Hakan Ö'nün Esenyurt'ta lüks bir rezidansta kaldığı belirlendi.

REZİDANSTA YAKALANDI

Rezidansa operasyon düzenleyen polis Hakan Ö. ile yanındaki U.G.'yi saklandıkları evde gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada bir tabanca ile mermiler ele geçirildi. Operasyon anı polis kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde polisin içeri girerek zanlıları yere yatırıp kelepçelemesi yer alıyor. 
Hakan Ö. sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.G. ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Cezaevi firarisi, lüks rezidansta böyle yakalandı VİDEO

12 suç kaydının bulunduğu belirlenen Hakan Ö.'nün 10 suçtan arandığı, 9 buçuk yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Cezaevi firarisinin yakalanma anı



Cezaevi firarisinin yakalanma anı

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