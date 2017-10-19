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Cezaevi kaçağı köpek kulübesinde bulundu

Adana'da, cezaevinden kaçan uyuşturucu taciri, saklandığı evde bulunamayınca bakılan köpek kulübesinde yakalandı.

19.10.2017 - 10:34
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Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi'nde,  Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası olan firari Ramazan B.'nin saklandığı evi saptadı. Çevre güvenliği alarak baskın yapan ekipler, evi didik didik aradı.

Cezaevi kaçağı köpek kulübesinde bulundu

KÖPEK KULÜBESİNDE GİZLENDİ

Evde kimseyi bulamayan ekipler, bahçede araştırma yaparken köpek kulübesini de kontrol edince burada gizlenen Ramazan B.'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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