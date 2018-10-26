Cezaevinde büyüyen çocuklara masallar anlatacaklar

Adalet Bakanlığının izniyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Bizden Masallar" oyunu, 13 Kasım'da İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda perde açmaya hazırlanıyor.

ÇOCUKLARI TİYATROYLA BULUŞTURACAKLAR

Yönetmen Gürol Tonbul'un derlediği masallardan ilk olarak Nohut Oğlan, tiyatrocu Sıla Topçam tarafından İsmail Başışık'ın müzikleri eşliğinde sahneye aktarılacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, hedeflerinin öncelikli olarak teknoloji dünyasının içinde kaybolan çocuğu tiyatroyla buluşturmak olduğunu belirtti.

"MASALLARLA BÜYÜSÜNLER"

Çocukların masallarla büyüdüğünü hatırlatan Levent Ulukut, "Biz Keloğlan ile Nasreddin Hoca ile büyüdük. Şimdiki çocukların da masallarla büyümesini istiyoruz. Hiç tiyatroya gitmemiş, sokakta mendil satan çocukların da oyun seyretmesini istiyoruz" dedi.

PROJEYİ YAYACAKLAR

Levent Ulukut, "Cezaevinde kalan mahkum çocukları için en doğru oyun masallar. Bu yüzden projeyi orada da hayata geçirmek istiyoruz. Adalet Bakanlığından da olumlu yanıt aldık. O çocukların bir suçu yok, o yüzden oraya gitmek zorundayız. Bir hayal dünyası yaşatmak zorundayız. Onların elinde bir telefon da yok, belki 1-2 taşla oynuyorlar. Biz onlar için her şeyin bir masal olması için mücadele ediyoruz. Bu projemizi de yaygınlaştıracağız" diye konuştu.







