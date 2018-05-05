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Cezaevinden çıktı eşini öldürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli çıkan eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

AA | 05.05.2018 - 20:21..
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5 yıl önce Gemlik'te işlenen cinayetle ilgili hüküm giyen Mehmet Hanifi Alpaslan (34), cezasını çektiği Bandırma Ceza İnfaz Kurumundan 5 gün izin alarak Eşref Dinçer Mahallesi Şeker Sokak'taki evine geldi.

3 ÇOCUĞU VARDI

Eşi Çiğdem Alpaslan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlayan Mehmet Hanifi Alpaslan, kadını evin balkonunda bıçaklayarak ağır yaraladı.

Ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan üç çocuk annesi Alpaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

Cezaevinden çıktı eşini öldürdü

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