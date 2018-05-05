Cezaevinden çıktı eşini öldürdü

Olaylı derbi hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Biz tekrar kararı çıktığında şampiyonluğu kaçırdık. Takımın ve hocanın ayarı bozuldu" dedi.

2

Adana'da Suriyeliler denetlendi

Adana polisi, Suriyeli göçmenleri denetlemek için onların yoğunlukta yaşadığı yerde özel harekat polisinin de katılımıyla uygulama yaptı.