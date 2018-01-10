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Cezaevinde yapılan ilaçlama sonrası 98 mahkum zehirlendi

Adıyaman'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından 98 mahkum zehirlendi.

DHA | 10.01.2018 - 04:27..
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Adıyaman'ın Musalla Mahallesi'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde gündüz saatlerinde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ile mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi.

Cezaevinde yapılan ilaçlama sonrası 98 mahkum zehirlendi

MAHKUMLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 98 tutuklu ve hükümlüye acil servislerde serum tedavisi uygulandı. Tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının iyi odluğu belirtildi.

Cezaevinde yapılan ilaçlama sonrası 98 mahkum zehirlendi VİDEO

Cezaevinde yapılan ilaçlama sonrası 98 mahkum zehirlendi

Cezaevinde yapılan ilaçlama sonrası 98 mahkum zehirlendi

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