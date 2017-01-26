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Cezaevindeki FETÖ'cülere konuşmayın baskısı

İtirafçı olarak ifade veren İ.K, cezaevinde kendilerine konuşmamaları konusunda "sabredin, yakında bitecek" diye baskı yapıldığını belirtti.

26.01.2017 - 06:05
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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik  soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz ağustos ayında tutuklanan İ.K, etkin  pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu.

"DIŞARI ÇIKACAKSINIZ" VAADİ

İtirafçı olarak ifade veren İ.K, örgütün yapılanması ve bu konuda  bildiklerini savcılığa anlattı. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunduğunu dile  getiren İ.K, "Ben 'FETÖ' adlı terör örgütüne üyeydim. Cezaevinde kaldığım bazı  kişiler 'Bu devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız. Yeniden görevlerinize  döneceksiniz. Konuşup birbirinizi satmayın. Biraz sabırlı olun, yakında bitecek' diye söylüyorlardı." dedi.

Örgütle ilgili bilgiler veren İ.K, "Beni sohbete çağıran, telefonuma ByLock yüklenmesine sebep olan şahsın cezaevinde olmadığını öğrenince örgüt  tarafından kandırıldığımı hissettim. Eşim bildiklerini anlattı, serbest kaldı.  Ben de pişman oldum artık bu örgütle bağımı kopardım. Şu an FETÖ'den tutuklu birçok kimse ifade vermek istiyor, fakat ifade vereceği şahıslardan çekindiği için anlatamıyorlar." ifadesini kullandı.

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