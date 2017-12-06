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Cezaevindeki oğlunun öldürüldüğünü iddia etti

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan hükümlü Ahmet Kalaycı'nın intihar girişimi sonrası ölmesi üzerine baba Ahmet Kalaycı, oğlunun öldürüldüğünü iddia etti.

DHA | 06.12.2017 - 12:02..
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Aydın'da yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kalaycı(24), 23 ay önce hırsızlık suçundan gözaltına alındı. Mahkemece 5 yıl hapis cezası verilen Kalaycı, önce Aydın merkezdeki cezaevine konuldu, ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki ceza infaz kurumuna gönderildi.

19 Kasım 2017'de cezaevine gelen Ahmet Kalaycı, bir gün sonra sabah, iddiaya göre, çarşafla kendisini asarak canına kıymak istedi. Kalaycı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cezaevindeki oğlunun öldürüldüğünü iddia etti

"OĞLUM İNTİHAR ETMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

Ahmet Kalaycı'nın Aydın'da yaşayan babası işçi emeklisi, evli ve 3 çocuk sahibi Ahmet Kalaycı, oğlunun intihar etmediğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Kalaycı'nın son görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Cezaevindeki oğlunun öldürüldüğünü iddia etti

"BENİ ÖLDÜRECEKLER DİYORDU"

Baba Ahmet Kalaycı, oğlunun intihar etmediğini, cezaevi görevlileri tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Oğlunun bel bölgesinde darp ve tekme izleri olduğunu öne süren Baba Kalaycı, şöyle dedi:

"Oğlum 23 ay önce hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Aydın'daki cezaevinde yatarken, kavga ettiği mahkûmlarla aynı koğuşa koymak istiyorlar, oğlum buna itiraz ediyor. Koğuşa kavga ettiği mahkûmu almamış. Burada ayrıca gardiyanlar, eşinin birileriyle ilişkisi olduğunu öne sürmüşler. O da eşinden boşanmak istediğini söyleyerek boşanma davası dilekçesi yazdı. Biz onu ikna etmeye çalıştık. Psikolojik sorunlar yaşadı. Ayrıca oğlum 'Beni öyle veya böyle öldürecekler' diyordu."

Cezaevindeki oğlunun öldürüldüğünü iddia etti

Cezaevindeki oğlunun öldürüldüğünü iddia etti

Cezaevindeki oğlunun öldürüldüğünü iddia etti

Cezaevindeki oğlunun öldürüldüğünü iddia etti

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