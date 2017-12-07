taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.304
USD
3,8561
EURO
4,5521
ALTIN
156,51
PETR
61,3300

Cezaevinden çıkan komşusu tarafından evinde öldürüldü

Adana'da yaşayan İbrahim Taşkıran, henüz bilinmeyen bir sebeple cezaevinden yeni çıkan Mert S. tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

DHA | 07.12.2017 - 08:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 23.30 sıralarında, iddiaya göre, komşu olan İbrahim Taşkıran ile cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mert S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından yanına aldığı av tüfeğiyle Taşkıran'ın evine gelen Mert S., 4 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, evinin avlusunda bulunan Taşkıran'ın göğsüne isabet etti. Taşkıran, kanlar içinde yere yığılırken, Mert S. ise olay yerinden kaçtı.

Cezaevinden çıkan komşusu tarafından evinde öldürüldü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Taşkıran'ın öldüğü belirlendi. Olayın ardından Taşkıran'ın ölüm haberini alıp eve gelen yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Katil zanlısı Mert S.'yi yakalamak için harekete geçin polis, soruşturmaya devam ediyor.

Cezaevinden çıkan komşusu tarafından evinde öldürüldü

Cezaevinden çıkan komşusu tarafından evinde öldürüldü

Cezaevinden çıkan komşusu tarafından evinde öldürüldü

Cezaevinden çıkan komşusu tarafından evinde öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Polisten kaçarken 4. kattan atlayıp yaralandı
Atatürk Havalimanı otoparkında polis ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı iki kişiden biri, kaçarken 4. kattan atlayınca yakalandı.
Şişli'de trafik kazası: 2 yaralı
Kaza gece saat 01.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 39 kişinin yakalanması için 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Erdoğan: FETÖ'cüler hala Yunanistan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çipras'ın "FETÖ'cüleri vereceğim" demesine rağmen iade etmediğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

88
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

88
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

139
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

27
Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

102
BM'den Trump'a Kudüs cevabı

BM'den Trump'a Kudüs cevabı

16
İstanbul'da ABD'ye Kudüs tepkisi

İstanbul'da ABD'ye Kudüs tepkisi

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM