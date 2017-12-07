Cezaevinden çıkan komşusu tarafından evinde öldürüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 23.30 sıralarında, iddiaya göre, komşu olan İbrahim Taşkıran ile cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mert S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından yanına aldığı av tüfeğiyle Taşkıran'ın evine gelen Mert S., 4 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, evinin avlusunda bulunan Taşkıran'ın göğsüne isabet etti. Taşkıran, kanlar içinde yere yığılırken, Mert S. ise olay yerinden kaçtı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Taşkıran'ın öldüğü belirlendi. Olayın ardından Taşkıran'ın ölüm haberini alıp eve gelen yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Katil zanlısı Mert S.'yi yakalamak için harekete geçin polis, soruşturmaya devam ediyor.













