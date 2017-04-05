Cezaevinden çıktı, AVM'de sergilenecek otomobili çaldı

Beylikdüzü’nde 6 ay önce meydana gelen olayda bir alışveriş merkezinde sergilenmek üzere getirilen son model lüks araç, yerine yerleştirilmek için kapıda beklerken kimliği meçhul bir kişi tarafından çalınmıştı. Henüz plaka bile takılı olmayan otomobil, bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu bulunamamıştı.

HUZUR OPERASYONUNDA YAKALANDI

Yurt çapında dün akşam düzenlenen “Türkiye Huzur” adı verilen polis uygulaması sırasında, polis ekipleri Fatih’te şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Aracın üzerindeki plakanın sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine polis aracı kullanan Murat Ç.(44)’yi gözaltına aldı. Yapılan kontroller sırasında aracın geçtiğimiz Ekim ayında Alışveriş merkezinden çalınan otomobil olduğu ortaya çıktı.

SUÇMALARI KABUL ETMEDİ, 10 YILDIR CEZAEVİNDE YATTIĞI ORTAYA ÇITKI

Oto hırsızlık büro amirliğinde sorgulanan şüpheli Murat Ç. otomobili çaldığı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Şüphelinin aracı bir arkadaşından aldığını söylediği öğrenildi. Yapılan soruşturmada şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda polise geliş kaydı bulunduğu, çeşitli suçlardan 10 yıl cezaevinde yattıktan sonra 6 ay önce tahliye olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



