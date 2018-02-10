1 Akçaabat'ta şarbon virüsü paniği Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, şarbon şüphesi üzerine çok sayıda kişi hastaneye başvurdu.

2 Cezaevinden çıktıktan 13 saat sonra yine hırsızlık yaptı Adana'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden tahliye olduktan sonra, bir eve girip, cep telefonu ve küpe çalan Murat Karataş, tekrar tutuklandı.

3 Fotoğraflarla PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, görkemli açılış töreniyle başladı. Kuzey Kore ve Güney Kore'yi aynı bayrak altında buluşturan organizasyona birçok ülke katılıyor.

4 Ronaldo: 20 yaşında yaptıklarımı artık yapamıyorum Bu sezon ligde sadece 8 gol atabilen Ronaldo, artık yaşlandığını ve 20 yaşındaki becerilerine sahip olmadığını söyledi.

5 İranlı turistlerin ilk tercihi Türkiye 2017 yılında 2,5 milyon İranlı turisti ağırlayan Türkiye, İran’da 1 numaralı turizm pazarı haline geldi. Başka bir istatistik de İranlıların harcamalarının diğer turistleri solladığını gösterdi.

6 Hayatı sorgulatan büyüleyici seyahat fotoğrafları Fotoğraflara baktıkça insan bavulunu bile almadan çıkıp gitmek istiyor. İnsanı bir seyyah olma isteğine itense Instagram'da @howfarfromhome'in paylşatığı fotoğraflar. Hepsi yorumsuz ve kıskanılası...