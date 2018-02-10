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Cezaevinden çıktıktan 13 saat sonra yine hırsızlık yaptı

Adana'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden tahliye olduktan sonra, bir eve girip, cep telefonu ve küpe çalan Murat Karataş, tekrar tutuklandı.

DHA | 10.02.2018 - 12:10..
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Adana'da, 6 Şubat'ta saat 04.30 sıralarında bir eve giren hırsız, 2 cep telefonu ve altın küpe çaldı. Ev sahibinin sesine uyandığı hırsız, zemin kattaki mutfak penceresinden atlayıp kaçtı.

Cezaevinden çıktıktan 13 saat sonra yine hırsızlık yaptı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, verilen eşkalden, şüphelinin Murat Karataş olduğunu saptadı. Hırsızlık şüphelisi, Bakım Yurdu caddesinde polisi görünce tanınmamak için başına kapüşon geçirip kaçmak isterken yakalandı.

Cezaevinden çıktıktan 13 saat sonra yine hırsızlık yaptı

SADECE 13 SAAT DAYANABİLDİ

Karataş'ın olaydan bir hafta önce yine hırsızlık suçundan cezaevine girdiği, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan 13 saat sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Karataş, girdiği evin sahibi tarafından teşhis edilince, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi

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