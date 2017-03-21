Cezaevinden izinle çıkan Samsunlu yine suça karıştı

Trump ile bir araya gelen İbadi; yaptıklarıyla ABD yönetiminin takdirini aldıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı tüm lokantaları kapatabilir'sözüne cevap verdi: El insaf. Yalanın da bir haddi olur.