Cezaevinden izinle çıkan Samsunlu yine suça karıştı

Samsun'da hırsızlık suçundan cezaevinde yatan ve izinli olarak çıkan Celal Kurt, gece yarısı Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi'na bağlı Samulaş'a ait tramvay durağının hemen yanında bulunan bilet satış noktasına gitti.
YİNE HIRSIZLIK YAPTI
Etrafta kimsenin olmamasından yararlanan şüpheli, satış noktasının kapısını sert bir cisimle açıp içeri girerek 1 adet telsiz, bir miktar bozuk para ve çalışanların giysilerini çalarak kaçtı.
PARMAK İZİNDEN YAKALANDI
Olayın ortaya çıkması üzerine çalışanlar polise ihbarda bulundu. Parmak izi çalışması yapan polis, Celal Kurt'un parmak izine rastlayıp dün yakalayarak gözaltına aldı.
TEKRAR TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Celal Kurt savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.