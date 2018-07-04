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Cezaevinden izinli çıkıp, partisi CHP'nin minibüsünü çaldı

Adana'da, cezaevinden nakli sırasında izin verilen A.K., üyesi olduğu CHP'nin minibüsünü çalıp, kaza yaptı. Aracı tekrar parti binası önüne bırakan şüpheli, nakledildiği cezaevine gidip, teslim oldu.

DHA | 04.07.2018 - 09:53..
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Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirtilen A.K., tutuklu bulunduğu Adana Kürkçüler Açık Cezaevi'nden Niğde Açık Cezaevi'ne nakledildi.

Bu sırada izin belgesi verilen A.K., 29 Haziran Cuma günü, üyesi olduğu CHP'nin Çukurova İlçe Başkanlığı'na geldi.

ARAÇLA GEZERKEN KAZA YAPTI

Binanın yangın merdiveninden tırmanarak, içeri giren A.K., ilçe başkanının sekreterinin odasında bulunan, partiye ait 01 CHP 11 plakalı minibüsün anahtarını aldı. Dışarı çıkıp, anahtarla kapısını açtığı minibüse binen A.K., çevrede gezerken, kaza yaptı.

Cezaevinden izinli çıkıp, partisi CHP'nin minibüsünü çaldı

Bunun üzerine minibüsü tekrar parti binası önüne getirip, park eden A.K., yine yangın merdiveninden tırmanarak, sekreterin odasına anahtarı bıraktı.

A.K.'nin üzerinde parti logosu bulunan minibüsle gezdiğini görenler, ilçe başkanını arayıp, haber verdi. İhbar üzerine görevliler, binaya gelip, hasar oluşan aracı gördü.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, görüntülerdeki kişinin, üyeleri A.K. olduğunu tespit edip, polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu A.K.'nin, Adana Kürkçüler Açık Cezaevi'nden izinli çıktığını, olay sonrası nakledildiği Niğde Açık Cezaevi'ne giderek, teslim olduğunu saptadı.

Cezaevinden izinli çıkıp, partisi CHP'nin minibüsünü çaldı

Ekipler, ayrıca A.K.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bazı fotoğrafları da tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cezaevinden izinli çıkıp, partisi CHP'nin minibüsünü çaldı








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