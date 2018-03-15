Cezaevinden izinli çıktı, annesini darbetti

1 Türkiye'nin yaşlı nüfus istatislikleri Türkiye'de son 5 yılda 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus yüzde 17 artarak, 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu.

2 Başbakan: Azerbaycan'a karşı tehdit olursa karşılığı olur Başbakan Yıldırım Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununa ilişkin, "Dost ve kardeş Azerbaycan'a veya Türkiye'ye buradan bir tehdit olursa, mutlaka karşılığı olur." dedi.

3 Amazon Japonya'ya baskın Japonya Serbest Ticaret Komisyonu görevlileri, anti tröst yasalarını ihlal etmekle suçlanan e-ticaret devi Amazon'un Japonya şubesine baskın düzeledi.

4 Öykü Karayel'den yüzük şov Oyuncu Öykü Karayel şarkıcı sevgilisi Can Bonomo'nun kendisine aldığı tektaşını gösterdi.

5 Kuru incir ihracatında rekor fiyat ABD ve Uzakdoğu'dan gelen taleplerin artması sayesinde kuru incirde ton başına fiyat ilk kez 5 bin doların üzerine çıktı.

6 Rusya'da gökten altın yağdı Rusya'da, bir uçağın kargo kapağının kırılması sonucu 200 kadar altın ve gümüş külçesinin piste döküldüğü belirtildi.