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Cezaevinden izinli çıktı, annesini darbetti

Aydın İncirliova'da cezaevinden izinli olarak çıkan kişi annesini darbetti.

AA | 15.03.2018 - 16:05..
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Cezaevinden izinli çıktı, annesini darbetti

Hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y (35), geçen ay yakalandıktan sonra Aydın E Tipi Açık Cezaevi'ne gönderildi.

ANNESİNİ DARBEDİP, KAÇTI

Bir süre önce cezaevinden izin alan hükümlü, annesiyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta görüştü. B.Y, daha önce darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle kendisinden şikayetçi olan annesinden bu şikayetini geri almasını istedi. Annesi bu isteğini kabul etmeyince B.Y, annesi A.Y'yi darbedip olay yerinden kaçtı.

B.Y'nin annesini darbetme anlarını bir vatandaş, cep telefonuyla kaydetti.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU, OĞUL CEZAEVİNE DÖNDÜ

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye gidip darp raporu alan anne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek oğlundan şikayetçi oldu.

Darp anı görüntülerinin de soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

İzin süresi dolan B.Y'nin yeniden cezaevine gittiği belirtildi.

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