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Cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

Ankara'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren Fevzi Çelik, tutuklanıp tekrar cezaevine konuldu.

DHA | 12.03.2018 - 17:10..
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Ankara'da sigara kaçakçılığından dolayı tutuklu bulunduğu Sincan Açık Cezaevi'nden geçen Perşembe günü izinli çıkan Fevzi Çelik, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 527. Sokak üzerinde bulunan evine geldi.

EŞİNİN İŞ YERİNE GİTTİ

Cezaevindeyken eşinin eğlence merkezinde çalışmaya başladığını öğrenen Fevzi Çelik, çevresinden öğrendiği adresle bu iş yerine gitti. Çelik, burada olay çıkarınca eğlence merkezinin korumaları tarafından dövüldü.

Cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

Cuma günü tekrar eşinin yaşadığı eve giden Çelik, genç kadını ikna ederek eve girdi. Çelik, nisan ayında cezaevinden tahliye olacağını ve bu iş yerinde çalışmayı bırakmasını istediği eşi ile tartışmaya başladı.

Cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

15 BIÇAK DARBESİYLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Bu sırada iddiaya göre, İlknur Çelik, eline geçirdiği bıçakla Fevzi Çelik’i bacağından yaraladı. Bıçağı eşinin elinden alan Fevzi Çelik, İlknur Çelik’e sapladı. Fevzi Çelik, olay anında yanında olan 4 yaşındaki kızını otomobiline götürdü. Daha sonra tekrar gelip eşi İlknur Çelik'i 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kızını kayınvalidesine teslim eden Fevzi Çelik, polise teslim oldu.

Cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklanarak, izinli çıktığı cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden İlknur Çelik ise Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

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