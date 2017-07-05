Cezaevinden izinli çıktığı gün eşini öldürdü

Akgün Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kablo hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Murat Özkara ile eşi Hatice Özkara arasında evde, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Özkara, mutfaktan kaptığı bıçakla eşi Hatice'yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Hatice Özkara, can havliyle yardım istemek için koşarak evden çıktı. Ancak Hatice Özkara, sokakta kanlar içerisinde yere yığıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Hatice Özkara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkara'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren zanlı Murat Özkara'yı yakalamak için çalışma başlattı.













