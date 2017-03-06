Cezaevinden kaçan PKK'lılara FETÖ'cüler göz yumdu

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden 5 Mart 2016 günü 6 PKK'lı hükümlü ve tutuklu firar etti.

KANDİL'E KAÇTILAR

Olayla ilgili 3 infaz koruma memuru tutuklanırken, bunlardan Mahmut Uzunkaya 21 Haziran 2016 tarihinde Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etti. Firar eden PKK'lı tervöristlerden bazılarının 2013 yılında Bingöl Cezaevi'nden kaçıp, daha sonra yakalanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne nakledildiği belirlenirken, örgüt yöneticisi Murat Karayılan firarilerin Kandil'de bulunan kamplara ulaştığını açıkladı.

15 İNFAZ KORUMA MEMURU VE 7 ASKER HAKKINDA SORUŞTURMA

Firar olayına ilişkin 2'si tutuklu 15 infaz koruma memuru ve 7 asker hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 6 şüphelinin 'Dikkat, özen yükümlülüğüne aykırı davranma sonucu kaçmaya neden olma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, 2 şüphelinin ise 'Hükümlü olan kişinin kaçmasını sağlama' suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, olay günü saat 08.30'da H Blok nöbetçisinin olayı bildirmesi üzerine 6 kişinin firar ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi. Yapılan kontrolde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu Ramazan Aslan, ağırlaştırılmış ömürboyu ve 38 yıl 32 ay cezaya hükümlü Devrim Kavak, 2 kez ağırlaştırılmış ömürboyu ve 135 yıl 23 ay cezaya hükümlü Osman Kılıç, ağırlaştırılmış ömürboyu ve 25 yıl 14 ay cezaya hükümlü Ulaş Arslan, ağırlaştırılmış ömürboyu ve 14 yıl 6 ay cezaya hükümlü Beşir Arcagök ile ağırlaştırılmış ömürboyu ve 31 yıl 18 ay cezaya hükümlü Diyar Kaydu'nun firar ettiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, tüm aramalara rağmen bulunamayan 6 kişiden 4'ünün terör örgütü PKK'nın Kandil kampında ortaya çıktığına dair medyada haber yapıldığı kaydedildi.

NASIL KAÇTILAR

İddianamede, yüksek güvenlikli olan ve istisnalar dışında sadece terör örgütü mensuplarının barındırıldığı bir ceza infaz kurumundan 6 kişinin nasıl firar ettiğine de yer verildi. 6 kişinin akşam sayımından sonra havalandırma avlusuna açılan oda kapılarının kilitlenmemesini fırsat bilerek kaçış planı yaptığını belirten savcı, firarilerin çarşaflardan hazırladığı ipleri, dikenli tellerin bağlı olduğu demirlere takarak avlu duvarına tırmandıklarını ifade etti. 6 kişinin daha sonra duvardan inip, 25 metre uzaklıktaki duyarlı tel engeline kadar süründüğünü vurgulayan savcı, firarilerin burada duyarlı teli kestiklerini belirtti. Duyarlı telin alarm vermesi gerekirken, her nasılsa vermediğini belirten savcı, gergin olması gereken tellerin esnemesi nedeniyle rüzgarlı havalarda sürekli alarm vermesi nedeniyle, personelin çalan alarmı hava şartlarına bağlayarak duyarsız kalmış olabileceğini kaydetti.

FİRARIN YAPILDIĞI KULEDE ASKER YOKTU

Firarilerin duyarlı tel engelini bertaraf ettikten sonra, sürünerek 25 metre ilerideki 3 nolu nöbet kulesine ulaştığını belirten savcı, nöbet tutması gereken askerin kulede olmadığını ifade etti.

Kulenin sağ ve solundaki 2 ve 4 nolu kulelerdeki nöbetçi askerler ile kamera odasındaki görevlilerin firarileri fark etmediğini belirten savcı, firarilerin bundan istifade edip içlerinden birini nöbet kulesine çıkardığını, bu kişinin içeriden kule kapısını açıp, diğer firarileri içeri aldığını, firarilerin çarşaftan yapma iplerle son engel durumundaki ihate duvarını da aşarak, firar eylemini tamamladıklarını kaydetti. Firar olayının, firarilerin kusursuz plan yapması ve şanslarının yaver gitmesiyle izah edilemeyeceğini belirten savcı, şüphelilerin kasıt veya kusurlu davranışları olduğu kanaatine varıldığını kaydetti.

TUTUKLU GARDİYANLAR MEVCUT TAM DEDİ

Tutuklu gardiyanlar C.D. ve R.D'nin firarın yaşandığı H blokta nöbetçi olduğunu belirten savcı, sabah sayımında 2 koğuştan 6 kişi firar etmesine rağmen, şüphelilerin mevcudun tam olduğunu bildirip, sayım tutanağı düzenlediğini kaydetti.

NÖBETÇİ ASKER KOĞUŞA GİDİP UYUMUŞ

Dış güvenlikten sorumlu jandarma personelinin de kusurlu olduğunu ve 3'ü rütbeli 7 asker hakkında soruşturma izni verildiğini ifade eden savcı, firarın gerçekleştiği 3 nolu kulede nöbette olması gereken jandarma er İ.D.'nin, nöbetçi yoklaması alındıktan sonra başı ağrıdığı için kimseye haber vermeden koğuşa gidip uzandığını ve uyuyakaldığı için nöbet tutmadığını belirtti.

Firar olayının İ.D.'nin nöbetini tutmadığı 3 nolu kuleden yapıldığına dikkat çeken savcı, nöbetçilerden sorumlu 3 rütbelinin de aralarında bulunduğu 7 askerin cezalandırılmasını istedi.

Diyarbakır'da 26 cezaevi personeline FETÖ gözaltısı haberi