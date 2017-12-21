Cezaevinden kaçıp hırsızlık yaptıktan sonra teslim oldu

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa mahallesindeki, bahis oynanan bayinin arka penceresinden içeri giren bir kişi kasada bulunan 300 lirayı çaldı. Sabah iş yerine gelen Mutlu Alp, kasadaki paraların yerinde olmadığını gördü.

AYNI İŞ YERİNE İKİ KEZ GİRDİ

Bir gün sonra, aynı iş yerine tekrar gelen zanlı bu kez kasadan 200 lira çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İki kez soyulan iş yeri sahibi, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden zanlının hırsızlık suçundan cezaevinde yatan Şafak F. (23) olduğunu tespit etti.

"CEZAEVİNDE PARASIZ KALDIĞIM İÇİN KAÇTIM"

Ekipler, Şafak F.’nin hırsızlık suçundan tutuklanıp Osmaniye Açık Cezaevi'ne gönderildiği, 29 Eylül’de parasız kalınca cezaevinden kaçtığını belirledi. Firari olduğu süre içeresinde 3 ayrı iş yerini soyan zanlının ifadesinde, "Cezaevinde parasız kaldığım için firar etmek zorunda kaldım. Dışarıda olduğum süre içerisinde yine hırsızlık yaptım. Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tekrar gelip teslim oldum." dediği öğrenildi.