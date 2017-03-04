Cezaevinden yeni çıkan damat düğününde öldürüldü

Cezaevinden bir süre önce çıkan Daimi Akyüz (46), Kültür Mahallesi'ndeki bir restoranda yapılan düğün töreni sırasında arkadaşı Zafer Yıldırım ile birlikte dışarıya çıktı. Bu sırada dışarıda bekleyen Erdal T'nin silahla ateş etmesi sonucu Daimi Akyüz ve Zafer Yıldırım yaralandı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Aliağa Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Akyüz, yaşamını yitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Cezaevi döneminde Akyüz ile aynı koğuşta kalan ve aralarında husumet olduğu belirtilen Erdal T'nin (35) yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden Daimi Akyüz'ün cinayet suçundan girdiği cezaevinden yeni tahliye olduğu, olay günü de üçüncü evliliğini yaptığı bildirildi.

DÜĞÜN YAPACAĞI ADRESİ GİZLİ TUTUYORDU

Akyüz'ün Aliağa ilçesinde ikamet etmediği, hasımlarından kaçtığı için düğün yapacağı adresi gizli tutarak ilçeye geldiği ileri sürüldü.

Olaydan sonra çalışma başlatan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erdal T.'nin kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.