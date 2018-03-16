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Cezaevine alınmayınca otomobiliyle kapıya daldı

Kocaeli'de yakınını ziyarete gelen kişi, içeri alınmayınca sinirlenip otomobiliyle cezaevinin kapısına çarparak girmeye çalıştı.

DHA | 16.03.2018 - 03:29..
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Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na dün bir yakınını ziyaret etmek için gelen kişi, cezaevine alınmadı. Bu duruma çok sinirlenen kişi, otomobiliyle cezaevinin kapısına dayandı. İsmi öğrenilemeyen kişi, otomobili ile cezaevinin önündeki büyük metal kapıya çarptı.

Cezaevine alınmayınca otomobiliyle kapıya daldı

Cezaevine alınmayınca otomobiliyle kapıya daldı

Jandarmaların durdurmak istemesine rağmen, ismi açıklanmayan kişi otomobiliyle kapıya çarparak içeri girdi. Jandarmalar havaya ateş açarken, otomobilden güçlükle indirilen kişi gözaltına alındı. Cezaevinin kapısı hasar görürken, aracıyla kapıya çarparak içeri giren kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Cezaevine alınmayınca otomobiliyle kapıya daldı

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