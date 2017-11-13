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Cezaevinden izne çıkarılan zanlı 3 otobüs 1 kamyon çaldı

Kayseri'de, hırsızlık suçundan tutuklu bulunan zanlı çıkarıldığı 1 haftalık izinde yine hırsızlık yaptı.

13.11.2017 - 14:14
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Kayseri'de çeşitli mahallerden 14 araç çalma suçundan tutuklu bulunan Yunus Garip, İncesu Açık Cezaevi'ne geçmesi için 1 haftalık izne çıkarıldı. Garip, bu izin sırasında teslim olacağı gün 3 otobüs 1 kamyon çaldı.Cezaevinden izne çıkarılan zanlı 3 otobüs 1 kamyon çaldı

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hırsızlık şüphelisi otobüs çalacağı sırada Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi.

Garip, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelinin hırsızlık suçlarından bugüne kadar çeşitli tarihlerde 8 yıl hapis cezası aldığı belirtildi.

Cezaevinden izne çıkarılan zanlı 3 otobüs 1 kamyon çaldı

Cezaevinden izne çıkarılan zanlı 3 otobüs 1 kamyon çaldı

Cezaevinden izne çıkarılan zanlı 3 otobüs 1 kamyon çaldı

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