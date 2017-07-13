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Cezaevine mektup sokmaya çalışan darbecinin eşi tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt üyelerine yönelik mesajlarını içeren mektupla FETÖ sanığı kocasını cezaevinde ziyarete giden kadın tutuklandı.

13.07.2017 - 14:29
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fetö

Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan FETÖ sanığı eşi Mesut H'yi ziyarete giden Şehriban H'nin yürüyüşünden şüphelenen infaz koruma memuru, detaylı üst araması yaptı.

Şehriban H'nin üzerinde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerini motive etmeye yönelik mesajlarının yazılı olduğu belirlenen mektup bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ceza İnfaz Kurumu yöneticileri tarafından durum Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına haber verildi. Başsavcılığın talimatıyla cezaevine gelen Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehriban H'yi gözaltına aldı. Şehriban H, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin, ifadesinde mektubu kimden aldığı ve cezaevinde kime vereceği konusunda bilgi vermediği öğrenildi.

EŞİ SÖZDE İL İMAMINI EVİNDE SAKLAMIŞ

Öğretmen olan ve FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edildiği tespit edilen Şehriban H'nin, eşinin FETÖ üyeliği ve örgütün sözde Kırşehir il imamı Musa A'yı evinde saklamak suçlamasıyla Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı belirtildi.

Özel olarak sarılmış halde bulunan ve cezaevindeki örgüt üyelerine teslim edileceği değerlendirilen mektupta, terör örgütü üyelerini motive edici ifadelerin bulunduğu öğrenildi.

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