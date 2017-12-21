Liseli kızı, cezaevine gitmedi diye dövdüler

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Buse D. (18) okuldan eve geldiğinde anne Nurten A. kızının darbedildiğini görünce ne olduğunu sordu.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kız, okuldan arkadaşlarının kendisini darbettiğini söyledi. Bunun üzerine anne, Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

"EVE GÖTÜRÜP DÖVDÜLER"

Genç kız, "Bir süre önce liseden arkadaşımız M.K.’nın (17) bazı suçlardan kaydı vardı en sonda hırsızlık suçundan cezaevine girip çıktı. Ben M.K. cezaevindeyken ziyaretine gitmedim. Çıkınca bu nedenle arkadaşları Burcu K. (19), Özge Y. (19) ve K.B. (16) ile birlikte beni okuldan alıp M.K’nin evine götürüp burada darbedip bıraktılar. En sonda okul çıkışında Toros Mahallesi'nde beni sokakta darbettiler." diye olayı anlatıp şikayette bulundu.

Polis bunun üzerine haklarında şikayet olan kız öğrencileri okulda gözaltına aldı. Yaşı küçük olan iki kız öğrenci çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken, yaşı büyük olan iki kız öğrencinin ise Fatih Polis Merkezi'nde ifadesi alındı.

BASIN MENSUBUNA SALDIRDI

Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen kızlardan biri, basın mensuplarına saldırırken, diğerleri hangi televizyonda çıkacaklarını sordu. Öğrenciler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.