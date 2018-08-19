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Cezayir ile Moritanya arasında ilk sınır kapısı açıldı

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Cezayir'in güneybatısındaki Tinduf ile Moritanya'nın Ez-Zuveyrat kentlerini birbirine bağlayan sınır kapısı hizmete girdi.

AA | 19.08.2018 - 19:16..
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Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi, açılışta yaptığı konuşmada, Mağrip ülkeleri entegrasyon programı çerçevesinde iki ülke arasındaki sınır bölgelerinin kalkındırılması için bir plan başlattıklarını ifade ederek, bu kapsamda ortak bir çalışma grubunun oluşturulacağını söyledi.

BÖLGENİN KALKINDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Çalışma grubunun, sınır bölgesinde yapılabilecek projeleri planlayacağını belirten Bedevi, halihazırdaki zorluklara rağmen sanayi ve ticaret odaları, iş insanları ve yatırımcıların, bölgenin kalkındırılması faaliyetlerinde yer alabileceklerini kaydetti.

Bedevi, Mağrip entegrasyon projesindeki kilit rolü dolayısıyla hükümetin, özellikle yeni bir ekonomik ve ticari hareketin başlamasında sınır kapısından beklentisine dikkati çekti.

İçişleri Bakanı, sınır kapısının açılmasının, iki ülke arasındaki güvenlik, ekonomik ve insani iş birliğine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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