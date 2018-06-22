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Cezayir lise sınavları için interneti kapatacak

Sınavlar sırasındaki kopya ve hile girişimlerinin önüne geçmek için tüm ülkede internet erişiminin kesilmesine karar verildi.

AA | 22.06.2018 - 09:53..
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Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de hükümet, lise sertifika sınavlarında kopya çekilmesinin önüne geçmek için sınavlar sırasında tüm ülkedeki internet erişimini kesme kararı aldı.

İNTERNET HİZMET DIŞI BIRAKILACAK

Eğitim Bakanı Nuriye Benghabrit, yerel basına yaptığı açıklamada, yapılacak lise sertifika sınavlarda her bir oturum için bir saatliğine ülke genelinde tüm mobil ve kablolu internet hatlarının hizmet dışı bırakılacağını belirtti.

Cezayir lise sınavları için interneti kapatacak

AMAÇ KOPYANIN ÖNÜNE GEÇMEK

Bakan Benhabrit, söz konusu önlemin 2016'da sınavlarda görülen yaygın kopya ve hile teşebbüslerinin önünü geçmek için alındığını ifade etti. Benhabrit, sınav döneminde ülke genelinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'a erişimin de engelleneceğini kaydetti.

Sertifika sınavlarına 700 binden fazla öğrencinin girmesi bekleniyor. İki yıl önce yapılan sınavlarda sınav sorularının oturumlar sırasında internete sızdırılması tepkilere sebep olmuştu.

Cezayir lise sınavları için interneti kapatacak

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