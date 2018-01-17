'Cezayir Savaşının Resimli Tarihi'

Cezayir Savaşı hakkındaki en yeni araştırmaları da kapsayan, korkunç gerçeklerin ve travmaların üstünü örtmeyen canlı ve sürükleyici bir anlatı olan bu çizgi roman, yaraları hala kapanmamış bir savaş hakkında bilgilenmek için bulunmaz bir kaynak…

BENJAMIN STORA

1950’de Cezayir’in Konstantin kentinde doğdu. Cezayir Savaşıyla ilgili başvuru kaynağı olarak kabul edilen otuz kadar kitap yazdı, birçok belgesel çekti. Ulusal Göç Tarihi Müzesinin danışma kurulu başkanıdır. Araştırmalarında çabasının odak noktasını, Akdeniz’in iki yakasındaki savaş anılarının çeşitliliğini koruma kaygısı teşkil etmiştir.

SEBASTIEN VASSANT

1980’de doğdu. Çizgi Roman çizeri ve senaristi, ayrıca bir tarih tutkunudur. Bazı eserleri: Fréres d’ombre, Juger Pétain, Politique qualité… Bu eserde çizimlerini fotoğraflar, dönemin basını, yazılı ve görsel tanıklıklar gibi birçok belgeye dayandırmıştır.

Yazarlar: Benjamin Stora &Sebastien Vassant

Çeviren: Ali Berktay

Yayım yılı: 2017

Türü: Çizgi Roman

Syf: 190

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