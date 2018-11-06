Cezayir ve İtalya Libya krizini görüştü

Cezayir, İtalyan makamlarıyla birlikte çalışacak. Hedef, İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenmesi planlanan Libya konulu uluslararası konferansın başarıya ulaşması.

KALICI ÇÖZÜM İSTİYORLAR

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Uyahya, mevkidaşıyla Libya krizini ele aldıklarını, İtalya'nın Palermo kentinde 12-13 Kasım'da düzenlenmesi planlanan Libya konulu uluslararası konferansın başarıya ulaşması için de birlikte çalışacaklarını belirtti.

Cezayir'in ana hedefinin, "Libya krizinin Libyalılar tarafından çözülmesi" olduğunu dile getiren Uyahya, bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin ülkeye barış ve istikrar getirme çabalarının da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İtalya Başbakanı Conte de Palermo kentinde düzenlenecek Libya konulu konferansa, tüm uluslararası ve bölgesel aktörleri "Libya krizine kalıcı bir çözüm bulmak için" davet ettiklerini söyledi.