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Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'de gördüğü ilgi, ülkede Fransız sömürgeciliğine boyun eğenler tarafından tepkiyle karşılandı.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 07:27..
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Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Cezayir'de bir takım temaslarda bulundu.

İki ülke arasında çeşitli anlaşmalara imza atıldı ve ilişkiler güçlendirildi. Erdoğan'ın bu ziyareti, ülkede Fransa'nın desteğiyle siyasi hayatına devam edenleri rahatsız etti.

Türk heyetinin ülkeye yaptığı ziyaret nedeniyle rahatsızlığını dile getirenlere Toplumsal Barış Hareketi'nin Lideri Abdurrezzak Mukri cevap verdi.

"KÜLTÜRLERİNİ İNKAR EDEN HAİNLER"

Türkiye'nin Cezayir'e yaklaşımını istemeyenler hakkında "Onlar, kültürlerini inkar eden hainlerdir ve suç ortaklarıdır." diyen Mukri, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Müdahale etmek istemezdim ancak hainlerin, suç ortaklarının ve medeniyetini ve kültürünü inkar edenlerin hoşuna gitmese de yaptım.

"MACRON'U AĞIRLADILAR, ERDOĞAN'A SALDIRIYORLAR"

Bunlar, İslam ve Müslümanlarla ilgili her şeye karşı duydukları kini ifade ederler. Erdoğan'a hoş geldin diyorum. Macron'u ağırladılar ve Erdoğan'a saldırıyorlar. İnkarın mükemmel bir örneği."

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

FOTOĞRAF: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Başbakanı

CEZAYİR'DE ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede yaptığı ziyaretlerde de sevgi gösterileriyle karşı karşı kalmıştı.

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