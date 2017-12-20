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Cezayir'de Trump-Selman pankartına soruşturma

Cezayir'deki futbol maçında tribünde açılan Trump-Selman pankartı Riyad yönetimini rahatsız edince, soruşturma açıldı.

AA | 20.12.2017 - 09:13..
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Cezayir'de bir futbol karşılaşmasında seyircilerin tribünde açtığı, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in "tek bir yüzde" resmedildiği ve altında "Bir madalyonun iki yüzü" yazısının yer aldığı pankartla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cezayir'de Trump-Selman pankartına soruşturma

KRAL RAHATSIZ OLDU, CEZAYİR SORUŞTURMA AÇTI

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan habere göre, Cezayir Adalet Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Kudüs konusunda izlediği tutumu protesto etmek için açılan pankarttan Riyad yönetiminin rahatsız olması üzerine soruşturma açtı.

Başsavcılığın talebi üzerine başlatılan soruşturmada, bunun bireysel bir eylem olduğunun öğrenildiği bilgisi verildi.

Cezayir'in Ayn Melila ile Gali Muasker futbol takımları arasında cumartesi günü oynanan müsabakada seyirciler tribüne, yarısını Kral Selman'ın diğer yarısını ise Trump'ın oluşturduğu bir yüz resmi ve altında "Bir madalyonun iki yüzü" yazısının yer aldığı dev bir pankart asmıştı.

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