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Cezayir'den Macron'a somut adım çağrısı

Cezayir Bakanı Zeytuni, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a seslenerek, sömürgeci politikaları yüzünden Cezayir’den resmen özür dilemeye çağırdı.

05.07.2017 - 09:14
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Cezayir Mücahitler Bakanı Tayyib Zeytuni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Fransa'nın Cezayir'i işgal ettiği 1830-1962 arasındaki dönemle ilgili iki ülke arasında aşılamayan konuların çözümü için somut adımlar atmaya davet etti.

"KAYDA ALINMIŞ İFADELER HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Zeytuni, "Sömürgeciliğin Sistematik Şiddeti" adıyla başkent Cezayir'de düzenlenen paneldeki konuşmasında, Macron'un seçim sürecinde ülkesinin Cezayir'deki sömürgeye ilişkin sarf ettiği sözlerine işaret ederek, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri cesurdu ancak Cezayir, somut adımlar ve kayda alınmış ifadelerin hayata geçirilmesini bekliyor." dedi.

Cezayir'den Macron'a somut adım çağrısı

"VERİLEN SÖZLERDEN BIKTIK"

Cezayirli Bakan, "Bağımsızlığımızdan beri verilen sözlerden bıktık, çünkü iki ülke arasındaki konular hala aşılmayı bekliyor." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki konuları ele alacak ortak komitelerin eylül ayında toplanacağını aktaran Zeytuni, Cezayir ile Fransa arasındaki konuların tartışmalı topraklar olmadığına, bilakis masada ele alınan bazı konular olduğuna dikkati çekti.

SÖMÜRGECİLİK "İNSANA KARŞI SUÇ"

Macron, şubat ayında Cezayir ziyareti sırasında söyleşi yaptığı yerel Echorouk News televizyon kanalında, sömürgeciliği "insanlığa karşı suç" olarak niteleyerek demokratların dikkatini, Fransız ılımlı ve aşırı sağının da şimşeklerini üzerine çekmişti.

Cezayir'den Macron'a somut adım çağrısı

CEZAYİR'İN BAĞIMSIZLIĞI

Cezayir, 8 yıl süren savaşın ardından 1962 yılında bağımsızlığına kavuşmuştu.

Fransa, şu ana kadar devlet olarak sömürgeci politikaları yüzünden Cezayir’den resmen özür dilemedi.

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