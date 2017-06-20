Cezayirli baba beğeni için oğlunu tehlikeye attı

Cezayir'de bir adamın, sosyal medyada daha fazla beğeni toplamak için iki yaşındaki oğlunu 15. kattan sarkıttığı fotoğraf nedeniyle iki yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

Başkentteki 15 katlı binadan iki yaşındaki çocuğunu sarkıtarak, fotoğrafını "bin beğeni ya da düşürürüm" ifadeleriyle paylaşan adamın davranışı, Cezayir kamuoyunda büyük bir tepki gösterildi.

2 YIL HAPİS CEZASI

Tepkiler sonucunda yetkililer harekete geçti ve şahıs hakkında dava açıldı. Yargılama sonucunda, "sosyal medya fenomeni" olmak için iki yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye atan babanın iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.