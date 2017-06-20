taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.193
USD
3,5399
EURO
3,9443
ALTIN
141,50
PETR
45,5400

Cezayirli baba beğeni için oğlunu tehlikeye attı

Cezayir'de bir adam sosyal medya fenomeni olmak için iki yaşındaki çocuğunu 15. kattan sarkıttı.

20.06.2017 - 17:35
  1. Haberler
  2. Dünya

Cezayir'de bir adamın, sosyal medyada daha fazla beğeni toplamak için iki yaşındaki oğlunu 15. kattan sarkıttığı fotoğraf nedeniyle iki yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

Başkentteki 15 katlı binadan iki yaşındaki çocuğunu sarkıtarak, fotoğrafını "bin beğeni ya da düşürürüm" ifadeleriyle paylaşan adamın davranışı, Cezayir kamuoyunda büyük bir tepki gösterildi.

Cezayirli baba beğeni için oğlunu tehlikeye attı

2 YIL HAPİS CEZASI

Tepkiler sonucunda yetkililer harekete geçti ve şahıs hakkında dava açıldı. Yargılama sonucunda, "sosyal medya fenomeni" olmak için iki yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye atan babanın iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Fransa'da yeni kabine yarın kurulacak
Kabineyi kurmakla görevlendirilen Başbakan Edouard Philippe, yeni kabineyi Macron'a sunacak.
Kediler 9 bin yıldır insanlarla iç içe yaşıyor
Kedilerin evcilleştirilmesinin yaklaşık 9 bin yıl önce Yakın Doğu’da başladığı ortaya çıktı.
Kolombiya'da 3 erkek evlendi
Eşcinsel evliliğin yasalaştığı Kolombiya'da ilk çok aşklı evlilik gerçekleştirildi.
Danimarka'nın Faroe Adaları'nda bugün suda kan akıyor
Balıkçıların katliamdan farksız geleneklerine göre onlarca pilot balina yakalanıp öldürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

59
Yargıtay'dan HDP'lileri aklayacak karar

Yargıtay'dan HDP'lileri aklayacak karar

537
MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

186
HDP'liler oruçlu askerlerin karşısında sigara içti

HDP'liler oruçlu askerlerin karşısında sigara içti

144
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

165
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

142
Ayşe Aral hayatını kaybetti

Ayşe Aral hayatını kaybetti

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM