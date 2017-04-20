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Chairman’s Award sahibi Darüşşafaka Robot Kulübü NASA'da

Darüşşafaka Robot Kulübü, Dünya Robot Yarışması'na katılmak için gittiği ABD'de, Houston'daki NASA merkezini ziyaret etti.

20.04.2017 - 08:09
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Dokuz yıldır ABD’de düzenlenen FIRST Robotics Competition'a (FRC) katılan Darüşşafaka Robot Kulübü, 2016 yılında San Francisco’da düzenlenen Bölgesel FRC Turnuvası’nın en büyük ödülü "Chairman’s Award"un sahibi oldu.

Chairman’s Award sahibi Darüşşafaka Robot Kulübü NASA'da

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILACAKLAR

Darüşşafakalı öğrenciler, geçen yıl kazandıkları büyük ödülle, bu yıl da 19-22 Nisan’da Houston’da düzenlenen "FRC Dünya Şampiyonası"na katılmaya hak kazandı.

Chairman’s Award sahibi Darüşşafaka Robot Kulübü NASA'da

NASA'YI ZİYARET ETTİLER

Büyük ödülü kazandıkları 2016 yılında Darüşşafaka mezunu Asena Gencel McKeown'un desteğiyle Stanford Üniversitesi’ni de gezen Darüşşafaka Robot Kulübü üyeleri, bu yıl da Darüşşafaka mezunu Nihat Övütmen'in desteğiyle NASA'yı ziyaret ettiler.

Chairman’s Award sahibi Darüşşafaka Robot Kulübü NASA'da

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