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Charles Bukowski’den insani duygular üzerine 15 alıntı

Eserlerinde genellikle toplum dışı insanlar ve depresyonu konu edinen Charles Bukowski’den insani duygular üzerine seçtiğim 15 alıntı…

Özel Haber | 16.08.2018 - 18:09..
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Charles Bukowski

Charles Bukowski adı ile tanıdığımız Amerikalı yazar ve şair, 98 yıl öce dünyaya geldiğinde ona verilen isim “Heinrich Karl Bukowski” idi. Yaşam tarzını eserlerine aktaran Bukowski, insani duyguların tanımına özellikle önem veriyordu. İşte bu sebepten doğum gününde kendisini bu konuda 15 özel alıntı ile anıyoruz…

Charles Bukowski'den insani duygular üzerine 15 alıntı

Acıya kahkaha atabilmek sanatsa eğer;
Ben çok pahalı bir tabloyum...

*

Kalabalığa karışmak için hiçbir özellik gerekmez. Ama yalnız ve dik durmak için gerçekten çok şey gerekir.

*

Neden hep kötü ile daha kötü arasındaydı seçimlerimiz?

*

Hıçkırarak ağlayan bir kadının gözyaşları, ağlatan adamın başına geleceklerinin altına atılacak imzadır.

*

Fazla ısrar etmemeli insan. Elinden gelenin en iyisini yapıp, beklemeli. Vazgeçeceği noktayı çok iyi bilmeli...

Charles Bukowski'den insani duygular üzerine 15 alıntı

Bir tek insanı mutlu etmek bile yaşamın hakkını vermeye yeter.

*

Bazı duyguları, bildiğin kelimelerle açıklayamazsın. Sen en yakın kelimeyi seçersin, aradığın kelime kesinlikle o değildir.

*

Seçilmiş bir yalnızlık insanın sahip olabileceği en büyük lükstür.

*

Nefret ettiğin insanla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz, ben sahtekarlık diyorum. O yüzden anlaşamıyoruz.

*

Öfke gelir göz kızarır, öfke gider yüz kızarır.

Charles Bukowski'den insani duygular üzerine 15 alıntı

Üşengeç değilsin, sadece mutsuzsun ve mutsuz insanlar yorgun olur,hiçbir şey yapmak istemezler.

*

Bazı insanlar kendi kendine iyileşmek zorundadır. Kimseye yardıma ihtiyaçları olduğunu anlatmazlar, belli etmezler. Sadece kendini beğenmiş insanlar her soruya bir cevap ve öğütle karşılık verir.

*

Kadınlar acı çekmek için yaratılmışlardı; sürekli sevgi sözcükleri duymak istemelerine şaşırmamak gerekir.

*

Acı öldürebilir ya da hayata tahammül gücü verir.

*

Riske girmemek, kaybetmemek, aynı yere dönmemek sadece ölülere mahsustu.

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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