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Charlie Hebdo'dan Fransa milli takımına ırkçılık

Charlie Hebdo dergisinin devamlı olarak çıkarttıkları ırkçılık dolu karikatürler, bu sefer de Fransız milli takımını hedef aldı.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 17:02..
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Charlie Hebdo'dan Fransa milli takımına ırkçılık

İslama ve Müslümanlara yönelik hakaretler, ırkçılıklar ile gündeme gelen Charlie Hebdo dergisi, bu sefer de kendi ülkesinin vatandaşlarını hedef aldı. Hem de milli futbolcuları.

Charlie Hebdo'dan Fransa milli takımına ırkçılık

DÜNYA KUPASI TAŞIYAN MAYMUNLAR

Fransa genelinde Dünya Kupası'nın kazanılması çılgınca eğlencelerle kutlanırken, ırkçılık ve nefret dolu çizimleri barındıran Charlie Hebdo dergisi, bu zaferden rahatsız.

Charlie Hebdo'dan Fransa milli takımına ırkçılık

Charlie Hebdo'nun yeni sayısının kapağında Fransa milli futbolcuları resmedildi. Hem de maymun şeklinde. Kupayı taşıyan maymun biçimindeki siyahi futbolcular taşınan kupaya " o bir muz" derken, dergi Dünya Kupası zaferini kutlamak yerine futbolcularını aşağılamayı tercih etti.

Charlie Hebdo'dan Fransa milli takımına ırkçılık

AFRİKALI AVRUPA TAKIMI: FRANSA

2018 Dünya Kupası'nda önemli bir zafer elde ederek kupayı kazanan Fransa milli takımı, kadrosunda çok sayıda siyahi/Afrika kökenli futbolcu barındırıyor. Özellikle Fransa'nın, kökleri sömürge devletlere dayanan futbolcularıyla elde ettiği bu başarı "mültecilerin başarısı" olarak görülüyor.

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