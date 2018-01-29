Charter uçuş ile ucuza bilet fırsatı

Özellikle tatil dönemlerinde havayollarına olan yoğun taleplerden dolayı uçuş seferleri yetersiz kalırken, artan bilet fiyatları da cep yakıyor.

Uçuş tarihi yaklaştıkça seçenekler azalır, fiyatlar da artar. Bir de üstüne havaalanlarında saatlerce cirit attığınız aktarmalara tabi tutulursunuz.

SON DAKİKA BİLETLERİNİ YAKALAYIN

Böyle durumlarda anlaşmalı seyahat acentalarının veya özel şirketlerin satın aldığı biletler ile ucuza uçma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Yakalamak derken, lafın gelişi değil.

Çünkü bu uçuşlar son dakika biletleri olmakla beraber, boş koltuk ve uçuş saatleri açısından şansınıza kalıyor.

CHARTER UÇUŞ NEDİR

Charter uçuşlar havayolu şirketlerinin tur firmalarıyla yaptığı ortak anlaşmalar ile gerçekleşir. Charter, kelime olarak kiralanmış uçak anlamına gelir. Tarifeli uçuşların yoğun olduğu dönemlerde anlaşmalı firmalar ek seferler yapar. Özel bir amaç için gerçekleştirilen bu uçuşlar birçok farklı talep için düzenlenebilir.

Charter uçuşlar, seçili tarihlerde belirli noktalardan yapılmakta, bir kalkış ve bir varış yeri bulunmaktadır. Oldukça ucuz olan bu biletlerin bir diğer güzelliği de aktarmasız olması. Böylece gideceğiniz yere bütçenizden kar ederek hızlıca ulaşım sağlayabilirsiniz.

UÇAK SAATİNİZİ KONTROL EDİN

Charter uçuşlar anlaşmalı kurumun kuralları çerçevesinde yapılır. Havayolu şirketinin ve havaalanının normal tarifesinde bulunmayan uçuşlardır. Charter uçuş sorgulama siteleri ve havaalanlarından ‘yok artık’ dedirten ucuz biletlere sahip olmak mümkün.

Charter uçuşunuz için dikkat edeceğiniz en önemli nokta; seferden bir iki gün önce uçak saatini kontrol etmek. Çünkü charter seferlerinde, tur şirketinin uçak saatini her an değiştirme yetkisi bulunur.

CHATER UÇUŞ FİYATLARINI NELER ETKİLER

Charter biletiniz için tarifeli uçuşların tam tersine, ne kadar geç davranırsanız o kadar tasarruf edersiniz. Kural gereği normal biletlerden ucuzdur. Fakat özel dönemler ve tatiller için düzenlenen uçuşlar en az tarifeli olanlar kadar pahalı olabilir.

Örneğin Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşmanın oynanacağı şehre, tarifeli uçuşlar yetersiz kaldığı için charter uçuşlar düzenlenir. Fazla talepten dolayı fiyatlar en az normal biletler kadar yüksek olur.

ACELE ETMEYİN, TASARRUF EDİN

Birkaç gün önceden alacağınız charter biletleri, gün içerisinde alınırsa çok daha ucuz olacaktır. Bunun sebebi seferi yapan uçağın, son kalan boş koltuklarını fiyat gözetmeksizin satmasıdır. Özellikle yaz aylarında sıkça gerçekleştirilen charterlar ile iki basamaklı sayılarla yurtdışına uçma fırsatı yakalayabilirsiniz.

RUS GİBİ UÇUN

Charter uçuşlar Türkiye’den yapıldığı gibi Avrupalı turistin de gözdesi. Özellikle yaz aylarında Antalya sevdalısı olan Rus vatandaşları, bu uçuşlarla Türkiye’ye oldukça ucuza seyahat ediyor.

Fransa, İspanya ,İtalya gibi yoğun tur seferleri yapan firmaların charter uçuşlarını yakalayın.

Diyelim Fransa’nın Paris şehrine bir bilet buldunuz. Charterınız Türkiye- Fransa, Fransa- Türkiye olarak iki noktada gerçekleşir. Kiralık uçağın en fazla 1 ay süren bir zamanda git-gel yaptığını bilerek konaklayın. ‘’Tüm bunlarla niye uğraşayım?’’ demeyin. Kim 20 liraya Paris’e uçmak istemez ki?