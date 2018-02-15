taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.335
USD
3,7703
EURO
4,7118
ALTIN
163,76
PETR
63,8800

Cheikh Khaled Bentounès'ın yeni kitabı yayımlandı

'Tasavvuf: İslam'ın Kalbi' kitabı Nefes Yayıncılık tarafından raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 16:16..
  1. Haberler
  2. Kitap

Tasavvuf: İslam’ın Kalbi adlı bu eser; sufîlerin yaşayageldiği, hocadan öğrenciye aktarılarak günümüze ulaşan derin İslami hayata dair Hazret-i Muhammed’e (s.a.s) kadar uzanan bir silsilenin günümüzdeki temsilcisi Cheikh Khaled Bentounès tarafından yazılmıştır.

Bentounès, Batı’da eğitim aldıktan sonra, babasının vefatını müteakip Alawiya tarîkatının başına seçilmiştir. Mesleki uğraşılarına rağmen, İslam’ın özü olan tasavvufu aktarmak için Avrupa’yı, Afrika ülkelerini ve Orta Doğu’yu dolaşmıştır. Bin yıllık bir öğretinin temellerini hatırlatan bu kitap, yaşanmış manevî bir deneyimin şahitliği ve paylaşımıdır.

Cheikh Khaled Bentounès'ın yeni kitabı yayımlandı

Eserde önce Bentounes’in hayatı anlatılmakta, ardından tasavvuf geleneği, insan-ı kamil, cihat, mürşit ve mürit, İslam’ın beş şartı, çalışma hayatı, halvet, erkek ve kadın, yaratılış, besmele, ölüm gibi mevzular üzerinde durulmaktadır.

Cheikh Khaled Bentounès'ın yeni kitabı yayımlandı

Cheikh Khaled Bentounès

Yazar: Cheikh Khaled Bentounès

Yayınevi: Nefes Yayıncılık

Türü: Tasavvuf

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 200

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

no11.com

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Amin Maalouf'dan yeni kitap
Lübnanlı yazarın inceleme kitabı olan '29 Numaralı Koltuğun Hikayesi' Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.
Soyadlarımızın tarihte saklı hikayeleri
Pof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Soyadı Kanunu'ndan sonraki süreçte doğan hikayeleri, "Cumhuriyet Tarihi Soyadı Hikayeleri" adını verdiği kitabında topladı.
'Kulluğun Hakîkati’ okurlarla buluştu
Cemâlnur Sargut’un Meryem Sûresi serisinin beklenen üçüncü ve son kitabı 'Kulluğun Hakîkati'Nefes Yayınevi etiketiyle yayımlandı.
'Köpekbalıklarının Kayıp Şarkıları' yayımlandı
Raşel Meseri’nin 'Köpekbalıklarının Kayıp Şarkıları' adlı romanı Delidolu Yayınları etiketiyle yayımlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

224
Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

156
Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

47
Kemal Kılıçdaroğlu prostat ameliyatı oldu

Kemal Kılıçdaroğlu prostat ameliyatı oldu

48
CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

105
Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

74
İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM