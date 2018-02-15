Cheikh Khaled Bentounès'ın yeni kitabı yayımlandı

Tasavvuf: İslam’ın Kalbi adlı bu eser; sufîlerin yaşayageldiği, hocadan öğrenciye aktarılarak günümüze ulaşan derin İslami hayata dair Hazret-i Muhammed’e (s.a.s) kadar uzanan bir silsilenin günümüzdeki temsilcisi Cheikh Khaled Bentounès tarafından yazılmıştır.

Bentounès, Batı’da eğitim aldıktan sonra, babasının vefatını müteakip Alawiya tarîkatının başına seçilmiştir. Mesleki uğraşılarına rağmen, İslam’ın özü olan tasavvufu aktarmak için Avrupa’yı, Afrika ülkelerini ve Orta Doğu’yu dolaşmıştır. Bin yıllık bir öğretinin temellerini hatırlatan bu kitap, yaşanmış manevî bir deneyimin şahitliği ve paylaşımıdır.

Eserde önce Bentounes’in hayatı anlatılmakta, ardından tasavvuf geleneği, insan-ı kamil, cihat, mürşit ve mürit, İslam’ın beş şartı, çalışma hayatı, halvet, erkek ve kadın, yaratılış, besmele, ölüm gibi mevzular üzerinde durulmaktadır.

Cheikh Khaled Bentounès

Yazar: Cheikh Khaled Bentounès

Yayınevi: Nefes Yayıncılık

Türü: Tasavvuf

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 200

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