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Chelsea bombacısına için ömür boyu hapis

2016'da New York ve New Jersey'de bombalama olaylarının zanlısı olarak yargılanan Afgan asıllı ABD vatandaşı Ahmad Khan Rahimi'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

AA | 14.02.2018 - 06:41..
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New York'un Chelsea semtinde gerçeleştirdiği patlama sonucu 30 kişinin yaralanmasına neden olan Rahimi, düzeneği düdüklü tencere ile kurmuştu. Rahimi, terör suçundan çıktığı mahkemede ömür boyu hapse çarptırıldı.

Chelsea bombacısına için ömür boyu hapis

NEW JERSEY'DE ÇÖP TENEKESİNİ PATLATTI

Manhattan'da çöp konteyneri yakınında yaşanan patlamasonucu 30 kişi yaralanmış, olayda ikinci bir düdüklü tencere benzeri düzenek daha bulunmuş ve güvenli bir şekilde imha edilmişti.

New Jersey eyaletinde de yardım amaçlı düzenlenecek koşu öncesi çöp tenekesinin içine yerleştirilmiş bir bomba düzeneği patlamış, saldırıda yaralanan olmamıştı.

Chelsea bombacısına için ömür boyu hapis

POLİSLERLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA YARALI OLARAK YAKALANDI

Ahmad Khan Rahimi, 19 Eylül 2016'da New Jersey eyaletinin Linden kentinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonrası yaralı ele geçirilmişti.

 

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