Chelsea bombacısına için ömür boyu hapis

New York'un Chelsea semtinde gerçeleştirdiği patlama sonucu 30 kişinin yaralanmasına neden olan Rahimi, düzeneği düdüklü tencere ile kurmuştu. Rahimi, terör suçundan çıktığı mahkemede ömür boyu hapse çarptırıldı.

NEW JERSEY'DE ÇÖP TENEKESİNİ PATLATTI Manhattan'da çöp konteyneri yakınında yaşanan patlamasonucu 30 kişi yaralanmış, olayda ikinci bir düdüklü tencere benzeri düzenek daha bulunmuş ve güvenli bir şekilde imha edilmişti. New Jersey eyaletinde de yardım amaçlı düzenlenecek koşu öncesi çöp tenekesinin içine yerleştirilmiş bir bomba düzeneği patlamış, saldırıda yaralanan olmamıştı. POLİSLERLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA YARALI OLARAK YAKALANDI Ahmad Khan Rahimi, 19 Eylül 2016'da New Jersey eyaletinin Linden kentinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonrası yaralı ele geçirilmişti.