Chicago'da festivale silahlı saldırı

Chicago polisi, ABD’nin en büyük müzik festivallerinden “Lollapalooza”nın gerçekleştiği hafta sonunda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

9 ÖLÜ 60 YARALI

Polis, kentte cuma akşamı ile pazar gecesi arasında gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını açıkladı.

En fazla saldırı, kentin güney ve batı bölgelerinde pazar günü düzenlendi. En kanlı pazar günlerinden birinin yaşandığı Chicago’da sadece 7 saat içinde 4 kişi öldürüldü, 40 kişi de yaralandı.

TÜRK BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN UYARI

Silahlı saldırılar nedeniyle Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu da sosyal medya hesaplarından, Türk vatandaşlarını kentin güney ve batısındaki mahallelere gitmemeleri konusunda uyardı.

Chicago’da, yıl başından bu yana 314 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti, bin 769 kişi de yaralandı. ABD’nin “suç başkenti” olarak adlandırılan Chicago’da geçen sene düzenlenen 2 bin 785 silahlı saldırıda 674 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 567 kişi de yaralanmıştı.