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Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

ABD'nin Chicaho kentinde hava soğukluğu hayatı olumsuz etkiledi. Eksi 20 dereceye kadar ulaşan dondurucu soğuk, halkın uyarılmasına neden oldu.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 04:32..
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Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago'da dondurucu soğuklar yetkilileri harekete geçirdi. Sıfırın altında 20 dereceye ulaşan soğukluk sonrası sokakta donanların bulunduğu belirtildi.

Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

"DIŞARIDA 30 DAKİKADAN FAZLA DURMAYIN"

Noel öncesi yoğun kar yağışının yaşandığı Chicago'da, halkın sokakta 30 dakikadan fazla durmaması söylendi.

​Dondurucu soğuk nedeniyle kentin birçok noktasında "ısınma merkezleri" faaliyete geçirilirken, son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı kentteki insanlar donma tehlikesine karşı uyarıldı.

Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

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