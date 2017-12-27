1 Hande Yener Seren Serengil kavgası ortalığı karıştırdı Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya y

2 Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya ABD'nin Chicaho kentinde hava soğukluğu hayatı olumsuz etkiledi. Eksi 20 dereceye kadar ulaşan dondurucu soğuk, halkın uyarılmasına neden oldu.

3 ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden Batı Şeria talimatı ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ülkesinin Dışişleri Bakanlığına resmi belgelerde Batı Şeria için "işgal altında" ifadesinin kullanılmaması gerektiğini belirtti.

4 İtalya Kupası'nda ilk yarı finalist Lazio İtalya Kupası'ndaki rakibi Fiorentina'yı 1-0 yenen Lazio yarı finale yükseldi.

5 Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bina yandı Beyoğlu'nda 3 katlı bir metruk binada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine mahalle sakinleri de yardım etti.

6 Üsküdar'da bomba alarmı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yol ortasına bırakılan çanta, bomba imha ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede çantadan karton bardak ve çöp çıktı.