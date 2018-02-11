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Chicago'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

ABD'nin Chicago eyaletinde yağan aşırı kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

AA | 11.02.2018 - 12:48..
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ABD'nin Chicago eyaletinde perşembe akşamı başlayan kar yağışı saatler içinde kentteki kar kalınlığını katladı. 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı hayatı neredeyse durdurma noktasına geldi.

Chicago'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

1500 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

ABD'yi etkisi altına alan kar, orta batı bölgesini kilitledi. Detroit ve Chicago'da 1,500 kadar uçak seferi iptal edilirken, cuma günü de okullar tatil edildi.

Chicago'yu kar fırtınası vurdu İZLE

KAR FIRTINASI OLURSA KAR KALINLIĞI ARTACAK

Kar yağışının pazar günü hafifleyerek süreceği belirtildi. Ayrıca bu bölgelerde bir kar fırtınası da bekleniyor. Eğer kar fırtınası gerçekleşirse bir 15 santimetre daha kar kalınlığı artacak.

Chicago'yu kar fırtınası vurdu- FOTO GALERİ

Chicago'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

SOKAĞA ÇIKMAMA UYARISI

Kent genelinde 300 pullukla kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatılırken çevre eyaletlerden de Chicago’ya tuz kamyonu takviyesi yapıldı. Son yılların en etkili kar fırtınası nedeniyle halka gerekmedikçe sokağa çıkmamaları uyarısı yapıldı. Michigan Gölü’nün Chicago kıyılarında pazar günü de yağması beklenen kar yağışı nedeniyle donma meydana geldi.

KAYAK TAKIMLARIYLA YÜRÜYÜŞ

Kent merkezinde ve parklarda kayak takımlarıyla yürüyüş yapan Chicagolular dikkat çekti.

Chicago'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

SON 3 YILI GERİDE BIRAKTI

Bu aşırı yağışlarla birlikte Chicago son 3 yılın en büyük kar fırtınasını yaşıyor. 2011 yılında ise kar kalınlığı iki günde 20 santimetreye, şubat ayında 16,3 santimetreye kadar ulaşmıştı.

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