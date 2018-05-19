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Chicago'da 'silahlı' istasyon

ABD'de son dönemlerde artan silahlı saldırılar sonrası Chicago'da bir istasyona bu durumu 'iğneleyen' bir sergi açıldı.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 09:36..
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ABD'de son iki günde meydana gelen saldırılar, ülkedeki silah alımının ne kadar kolay olduğunu da gözler önünde seriyor.

İşte bu durumu protesto etmek isteyen bir grup, Chicago'da ilginç bir sergi açtı. Daley Plaza yakınlarında bir istasyona koyulan 'AR-15 rifles' türü oyuncak silahlar 'aslında bir bisiklettten daha kolay alınabiliyor' başlığıyla yayalara sunuldu.

Chicago'da 'silahlı' istasyon

"HERKESİ AYDINLATMAK İSTİYORUZ"

Brady Center Sözcüsü Max Samis, "Umudumuz silahlanmaya karşı herkesi aydınlatabilmek. Biz burada halktan bir kişinin bile ne kadar kolay silah alabileceğini göstermek istedik. Bununla ilgili gerekli kararların alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

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