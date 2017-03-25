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Chicago'da protesto yerine zafer kutlaması yapıldı

Chicago'da yeni sağlık sigortası tasarısını protesto etmek için planlanan etkinlik, Trump'ın geri atması üzerine kutlamaya dönüştü.

25.03.2017 - 09:10
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Chicago'daki Trump Tower önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın yeni sağlık sigortası tasarısını yeterli desteği bulamaması üzerine geri çekmesini kutladı.

Chicago'da protesto yerine zafer kutlaması yapıldı

ETKİNLİK PROTESTO İÇİN DÜZENLENMİŞTİ

Haftalar öncesinden protesto gösterisi olarak planlanan eylem, son dakika gelişmesi üzerine farklı gerçekleşti. Tasarıyı, Trump'ı ve Ryan'ı protesto etmeyi planlayan göstericiler, zafer konuşmaları yaparak eylemi tamamladı. Etkinlikte, "Biz yüzde 99'uz", "Yerle bir etme, düzelt", "Trump'a, Ku Klux Klan'a ve ırkçı ABD'ye hayır", "Sağlık hizmeti ayrıcalık değil, bir insan hakkıdır" yazılı dövizler dikkati çekti.

Chicago'da protesto yerine zafer kutlaması yapıldı

ETKİNLİK OLAYSIZ SONA ERDİ

Katılımcılar, "Sağlık hizmeti insan hakkıdır", "Donald Trump'ın gitmesi lazım" ve "Nefret de yok korku da göçmenler hoş geldiniz buraya" sloganları attı.Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlik olaysız sona erdi.

Chicago'da protesto yerine zafer kutlaması yapıldı

Chicago'da protesto yerine zafer kutlaması yapıldı

Chicago'da protesto yerine zafer kutlaması yapıldı

Chicago'da protesto yerine zafer kutlaması yapıldı

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