Chicago'yu kar fırtınası vurdu

Cumartesi ve pazar günü hafifleyerek devam etmesi beklenen kar fırtınasının kente yaklaşık 15 santimetre kalınlığında daha kar bırakacağı tahmin ediliyor.

TUZ KAMYONU TAKVİYESİ YAPILDI

Kent genelinde 300 pullukla kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatılırken çevre eyaletlerden de Chicago’ya tuz kamyonu takviyesi yapıldı.

Son yılların en etkili kar fırtınası nedeniyle halka gerekmedikçe sokağa çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Kent genelinde okullar ve bazı iş yerleri tatil edilirken, toplu taşıma ve ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

ABD genelinde Chicago bağlantılı bin 400’den fazla uçuş iptal edildi.

Kent merkezinde ve parklarda kayak takımlarıyla yürüyüş yapan Chicagolular dikkat çekti.