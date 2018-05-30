Chill-Out ve açık hava festivalleri

Aybüke SENGİR / [email protected]

Uzun, kasvetli kışı geride bıraktık.. Ruhu, sakinliğin ve dinginliğin kollarına bırakmak için güzel bir fırsat olan Chill-Out festivaller, şanslıyız ki ülkemizde her yıl üç şehirde oluyor. Chill-Out severler için dünyanın 4 bir köşesinden gelen sanatçılar, iki gün boyunca fantastik sahne performanslarını sergilerken, bize müziğin ve çimlerin tadını çıkarmak kalıyor...

Festival, bu sene bizimle daha farklı bir konseptle buluşacak. İlk durağımız İstanbul, hem de Heybeliada!

İSTANBUL- MİSSİNG PART

Yıllar içinde Chill-Out’ta yaşanmış tüm hikayelere farklı bir açı kazandırmayı hedefleyen “the missing part”, İstanbul adalarının ikinci büyüğü Heybeliada’da gerçekleşecek bu yaz. 23 Haziran Cumartesi öğleninden 24 Haziran’a uzanacak “the missing part” ile adalar bu sene Chill-Out’la yaza dangasını vuracak gibi gözüküyor.

PEKİ KİMLER GELİYOR

Dünyaca ünlü Chill-Out öncüleri bu yıl Heybeliada'da çalacak, biraz line-up'ından bahsetmek istiyorum;

Dans müziğinde özgünlük arayanların son dönemde en sık andığı isimlerden, ruhu iyileştirici nitelikteki müziğiyle Satori

Hipnotik etkili müziğinde organik ve elektronik sesleri ambient tonlar ile harmanlayarak Doğu ve Batı’yı farklı noktalardan yakalayan Jacob Groening

Güney Amerikalı kökenleriyle kurdukları temeli Berlin’den aldıkları ilhamla şekillendirerek seslerini Buenos Aires’ten dünyaya yayan Kermesse

Sürükleyici beat’ler ve yaratıcı synth’ler ile dans müziğinin alışılmış kalıplarının dışında kalmayı tercih eden Zebra Centauri

Kendileri Kuzey’den gelse de müzikleri çok daha sıcak iklimlerden tınlayan Elfenberg

Lounge FM ve Chill-Out Festival markalarının kurucusu, daydreaming serisinin mimarı cantanca,

70-80’ler Anadolu’sundan çıkma yerli klasiklere dönem Batı’sının disco ekolünde yeni bir hayat veren Kozmonotosman

Küçük çaplı girişimlerle başlayan müzikal yolculuklarını geniş kapsamlı performanslar serisine çeviren ve ilhamlarını haftalık Lounge FM programlarında paylaşan Mousike,

Yöneldiği minimal sound’un altını doğadan ödünç ses ve ritimler ile zenginleştirirken müziğini bir hikaye anlatmak için kullanan Herhangi

Sefarad kültürünün izini sürerek Anadolu ile Orta ve Güney Amerika’ya uzanan, buralardan topladığı Eski Dünya tınılarını modern hayata uyarlayan Menachem 26.

Ücret: - 163.50 TL

Chill-Out Festival, 20-21 Temmuz’da Bodrum Yalıkavak ev sahipliğinde 4. kez Bodrum’da ve 11 Ağustos’ta Çeşme’de 8. yılına hazırlanıyor. Detayları henüz belli değil, açıklayacağım.

Yaz geldi, dinlemeden olmaz; büyük rağbet gören ülkedeki diğer açık hava festivallerine bakalım...

KAPADOKYA- CAPPADOX

Kapadokya’da her yıl heyecanla beklenen festivallerinden biri olan Cappadox dördüncü kez meraklılarıyla yeniden bir araya geliyor. Bu festivalde ortam çok güzel. 14-17 Haziran tarihleri arasında Kapadokya’nın büyülü atmosferinde müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava deneyimleriyle Cappadox bu yıl yine dopdolu geçecek gibi gözüküyor.

TRAKYA-TRAKYAFEST

TrakyaFest ilk 2017'de düzenlenmişti. Bu sene daha dolu içeriğiyle ikinci kez müzikseverlerle buluşacak. 19-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek festivalde eğlencenin kapıları yeniden Erikli Sahili’nde aralanıyor. Müzik dünyasının önemli isimlerini ve gruplarını müzikseverlerle bir araya getirmeyi planyan festivale; ağaçların gölgesinde kurulmuş çadırlar, müzik, eğlence ve körfezin serin sularıyla bu yıl da sizi bekliyor.

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ – BALIKESİR

Efsane etkinik Zeytinli Rock Festivali 29-30-31 Ağustos - 1-2 Eylül 2018’de yeniden rock müzik tutkunlarını bir araya getiriyor. Bildiğmiz üzere Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük yerli müzik festivali unvanını elinde tutan festival Zeytinli Rock Festivali. Etkinlikte Türk rock müziğinin pek çok ismini görebilirsiniz.