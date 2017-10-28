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Chloe Loughnan: Aşkımız bitmesin diye dua ediyorum

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın 25 yaşındaki eşi Chloe Loughnan, ayrılık iddialarına cevap verdi: Benden çok seveni bulursa aldatsın.

28.10.2017 - 18:00
  1. Haberler
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Şarkıcı Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan evi terk edip Miami'ye gittiği iddia edilmişti.

25 yaşındaki İrlandalı model özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Chloe Loughnan'ın röportajından bir kısım şöyle:

ÇOK SEVEN BİRİNİ BULMALI

Kocanız sizi aldatsa ne yaparsınız?

Beni aldatacağını sanmıyorum. O benimle her şeyi düşünerek evlenmiştir. Zaten beni aldatması için onu benden daha çok sevecek birini bulmalı. Bulabiliyorsa aldatsın.

Chloe Loughnan: Aşkımız bitmesin diye dua ediyorum

SERDAR BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ

Aldatılırsanız çok üzülmez misiniz?

Onu benden daha çok seven birini bulamaz ki. Emin olarak söylüyorum, kocam böyle bir şey yapmaz. Olur da aldatırsa, zorla güzellik olmaz. Üzülürüm ama, sarılır ayrılırız. Kabullenirim. İkimiz de hayatımıza devam ederiz.

Chloe Loughnan: Aşkımız bitmesin diye dua ediyorum

AŞKIMIZIN BİTMEMESİ İÇİN DUA EDİYOR

Aranızdaki aşk biterse?

Allah korusun ama aşk biterse, sevgi de biter, saygı da. Aşk bitince dostluğa devam edemem. Aşkın bitmemesi için dua etmeliyiz. Ben hep aşkımız bitmesin diye dua ediyorum.

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