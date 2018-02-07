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Chloe Loughnan. Serdar bana karışmaz

Sık sık ülkesi İrlanda'ya giden Chloe Loughnan, uzun zaman sonra İstanbul'da görüntülendi.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 06:57..
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Chloe Loughnan. Serdar bana karışmaz

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.

"DİZİ TEKLİFLERİ VAR"

Muhabirlerle sohbet eden model, bir gün oyunculuk yapıp yapmayacağı sorulunca “Dizi teklifleri geliyor. Oynamak da istiyorum fakat sürekli Türkiye’de olmam lazım. Benim işim her yerde. Belki seneye olabilir. Serdar da zaten hiç böyle şeylere karışmaz” yanıtını verdi.

"ÇOCUK İÇİN ÇOK GENCİM"

Eşi Serdar Ortaç'ın çocuk istediğini ne zaman gerçekleştireceği sorusuna da cevap veren Chloe, "Ben daha çok gencim" dedi.

Chloe Loughnan. Serdar bana karışmaz

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